الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 08:09 ص

وفاة الشخص الذي شارك بالسطو على بنك في عمان

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الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني وفاة الشخص الذي شارك في عملية السطو المسلح على بنك في طريق المطار والذي أصيب بعيار ناري من شريكه.

ولفت مصدر أمني أن الشخص توفي متأثراً بإصابته في العيار الناري الذي اطلقه شريكه.

يُشار إلى أن أحد الأشخاص قد سطا على بنك رفقة شخص آخر وقام بإطلاق عيارات نارية ما أدى إلى اصابة شريكه وموظف في البنك ، حيث قام بعدها بالفرار قبل أن تتعرض مركبته لحادث تدهور وتقبض الأجهزة الأمنية عليه.

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