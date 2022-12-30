وفاة الطالب الاردني همام محمود وهدان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت جامعة آل البيت ، مساء الجمعة، وفاة الطالب همام محمود احمد وهدان من كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات سنة ثالثة علم حاسوب بعد معاناته مع مرض العضال



وقالت الجامعة في منشور عبر صفحته على الفيسبوك : "بمزيد من الحزن والاسى، ينعى عطوفة رئيس الجامعة ونوابه والكادر التدريسي والاداري فيها والطلبة، وفاة الطالب همام محمود احمد وهدان من كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات سنة ثالثة علم حاسوب والذي وافاه الاجل إثرَ مرض عضال، ونتقدم من ذويه بخالص العزاء ، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء ، انا لله وانا اليه راجعون " .

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