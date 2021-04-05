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الإثنين، 05-04-2021 09:55 ص

مدير الأمن ينعاه

وفاة المقدم الرواشدة بكورونا

الامن
المقدم رائد الرواشدة


الوكيل الإخباري- ينعى مدير الأمن العام اللواء الركن ، حسين الحواتمة، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام المقدم رائد ياسين الرواشدة، رئيس شعبة المعلومات والتحقيق الخاص بإدارة البحث الجنائي، والذي عمل سابقاً رئيسا لوحدة الجرائم الإلكترونية، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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وجاء في صفحة المديرية ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" : 

 

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” صدق الله العظيم
بمزيد من الحزن والأسى
ينعى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام المرحوم بإذن الله المقدم رائد ياسين الرواشدة، رئيس شعبة المعلومات والتحقيق الخاص بإدارة البحث الجنائي، والذي عمل سابقاً رئيسا لوحدة الجرائم الإلكترونية، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.


داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 



 




 

 


 

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