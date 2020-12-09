وفاة بحادث تدهور صهريج في عمان

الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور صهريج صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من نزول السفارة السورية باتجاه الياسمين في العاصمة عمان ، وفق مصدر أمني .

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وبين المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحادث تسبب بوفاة سائق الصهريج .

وقد حضرت كوادر الدفاع المدني ، ورجال من الأمن العام للوقوف على الحادث ، والتعامل معه، وإخلاء الوفاة إلى أحد المستشفيات .

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