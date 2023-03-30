الجمعة 31-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 11:10 م

وفاة جديدة بمشاجرة عمان المسلحة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص اخر من المصابين في المشاجرة العائلية التي وقعت في منطقة ابو علندا شرق العاصمة ، اليوم الخميس ، ليرتفع عدد الوفيات الى اثنين ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

وفي وقت سابق أكد مصدر أمني وفاة شخص بعيار ناري وإصابة (4) أشخاص اثر مشاجرة عائلية في منطقة ابو علندا شرق العاصمة.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الإخباري"  إنه قد تم إسعاف المصابين  إلى المستشفى . وتم ضبط عدد من الاطراف والتحقيقات جارية.

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