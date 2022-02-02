الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

1135 حيازة زراعية مشمولة بالضمان الاجتماعي

رئيس غازبروم الروسية يكشف تفاصيل عن مشروع غاز ضخم مع الصين

الصفدي يلتقي المفوض العام للأونروا الخميس

صادرات إربد تتخطى 100 مليون دولار

اصابة طفل اثر انفجار قنبلة قديمة في الاغوار الشمالية

السعودية: قفزة 474% بعدد السجلات التجارية السياحية

توصية برفع الرواتب من 15 الى 50 دينارا - تفاصيل

التعليم العالي: حساباتنا على مواقع التواصل لم تُخترق

نشوب حريق بسبب اسطوانة غاز مخالفة في إربد

توقعات برفع اسعار الفائدة ربع نقطة في الأردن قريباً

الأربعاء، 02-02-2022 09:15 ص

‏وفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان ابو عودة

main_image61fa2d4975a16


الوكيل الاخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الاربعاء، رئيس الديوان الملكي الاسبق عدنان أبو عودة. 

اضافة اعلان

 

وتولى ابو عودة عدة مناصب، ابرزها رئيسا للديوان الملكي، والمستشار السياسي لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال. 

 

وتولى ابو عودة مناصب وزارية ابرزها: 

 

- 1970 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار
- 1970 وزير الاعلام والثقافة والسياحة والاثار
- 1970-1972 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار
- 1972 وزير الثقافة والاعلام
- 1973 وزير الثقافة والاعلام رئيس الديوان الملكي الهاشمي
- 1973-1974 وزير الثقافة والاعلام
- 1976 وزير الثقافة والاعلام
- 1976-1979 وزير الاعلام
- 1980-1984 وزير الاعلام

 

كما كان عضوا في مجلس الاعيان، ومندوب الأردن الدائم لدى الامم المتحدة. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61fa6425bb8d6

الامانة تواصل حملات تقليم الاشجار

1220212891818361954204

توقع انخفاض أسعار الخضار خلال أيام

aadf3001-76d3-4dc2-a14b-067a693bf51a

توصية برفع الرواتب من 15 الى 50 دينارا - تفاصيل

بببق

التعليم العالي: حساباتنا على مواقع التواصل لم تُخترق

63779400125285237447

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الكندية

120221316518615382447

الضمان يوضح حول زيادة الرواتب التقاعدية

أخبار متعلقة
عيد

شعار العيد الستين لجلالة الملك عبدالله الثاني

مبنى رئاسة الوزراء

الشبول: حل قضية المنقولين من الإذاعة والتلفزيون على جدول تشكيلات 2022

1202213181355710438242

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى قعوار وأبو هدبة

1

وزيرة الثقافة ومدير عام إيسيسكو يبحثان آفاق التعاون

الملك1

الملك يستجيب لمناشدة مواطن ويوجه بعلاجه

مدرسة

الحكومة تقرر تأجيل دوام المدارس