وفاة رئيس هيئة الأركان الأسبق خالد الصرايرة

الوكيل الإخباري

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- انتقل الى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الاركان الاسبق الفريق الأول خالد جميل الصرايرة.الفريق أول الركن خالد جميل الصرايرة هو قائد عسكري، شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية سابقاً من تاريخ 5 آذار 2003 ، حتى 23 شباط 2010.ولد الفريق أول الركن الصرايرة في مؤتة بمحافظة الكرك عام 1944، التحق بالكلية العسكرية وتخرج منها عام 1967.بدأ حياته العملية كضابط دروع واشترك في عدة دورات داخلية وخارجية ومن أهمها كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، كلية الدفاع الوطني / باكستان.خلال خدمته العسكرية تسلم مناصب قيادية ومناصب مختلفة وهي:• رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية.• نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة.• المفتش العام/ مكتب المفتش العام.• رئيس أركان/ قيادة الفرقة الآلية الرابعة.• آمر كلية العلوم العسكرية جامعة مؤتة.• موجه قوات برية/ كلية الحرب الملكية.• رئيس شعبة الخطط/ مديرية العمليات الحربية.• مدير أركان/ لواء اليرموك الألي 12.• رئيس شعبة تدريب ودراسات/ مديرية سلاح الدروع.• مساعد1/كتيبة شرحبيل بن حسنة.• ركن تجهيز/ الكلية العسكرية الملكية.• أركان حرب/ كتيبة اسامة بن زيد.• عضو مجلس الأعيان الثالث والعشرون• عضو مجلس الاعيان الرابع والعشرون