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وفاة سيدة بحادث دهس في اربد

الخميس، 01-12-2022 06:34 م

وفاة سيدة بحادث دهس في اربد

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر أمني ان سيدة سبعينية اسعفت مسا اليوم إلى طوارئ مستشفى اليرموك ، وكانت تعاني من كسور في الجمجمة وتوقف في القلب ، مشيراً بأنه تم اجراء الاسعافات الأولية اللازمة إلا انها توفيت متأثرة بإصابتها جراء تعرضها لحادث دهس في لواء بني كنانة شمال مدينة اربد.

وأضاف المصدر ان سائق المركبة قام بتسليم نفسه إلى المركز الأمني المختص تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

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