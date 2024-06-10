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الوكيل الاخباري
 

وفاة سيدة وابنها واصابة الزوج و4 أطفال بحادث سير لعائلة اردنية بالسعودية

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الإثنين، 10-06-2024 05:07 م

وفاة سيدة وابنها واصابة الزوج و4 أطفال بحادث سير لعائلة اردنية بالسعودية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال السفارة الأردنية في الرياض، وفاة مواطنين أردنيين اثنين إثر حادث سير تعرضت له عائلة أردنية على طريق الجوف حائل جنوب محافظة دومة الجندل في المملكة العربية السعودية اليوم، أسفر عن وفاة الزوجة وأحد الأطفال، وإصابة الزوج وأربعة أطفال آخرين.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية ومن خلال السفارة الأردنية في الرياض تتابع مع السلطات السعودية المختصة، والمستشفى الذي نقل إليه المتوفان والمصابون أوضاع العائلة الأردنية، كما باشرت بالاجراءات لنقل الجثمانين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن بناء على رغبة ذويهم.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للأسرة وعائلتهم، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

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