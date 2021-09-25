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السبت، 25-09-2021 11:25 ص

وفاة شابين أردنيين يشعل مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - اتّشحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بالسواد نتيجة لوفاة شابين أردنيين ، بحادثين منفصلين، أحدهما في إربد والآخر في الرمثا.

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الذينات قي ذمة الله 

شهدت محافظة إربد وفاة الشاب مراد الذينات من محافظة إربد ، نتيجة لذبحة صدرية توفي على إثرها ( أنقر هنا).

 

وقد خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين مناقب الشاب الذينات ، داعين له بالرحمة والمغفرة .

 

فاجعة في الرمثا 

كما شهد لواء الرمثا وفاة الوكيل نواف الذيابات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث دهس مؤسف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية في شارع الأردن فجر الجمعة  ( أنقر هنا ) .

 

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الذيابات، الذي توفي في وظيفته الرسمية، وقدم روحه فداء الواجب الذي كان يقوم به حيث دهسته مركبة مسرعة ولاذ سائقها بالفرار من موقع الحادث.

 

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