وفاة شابين أردنيين يشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - اتّشحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بالسواد نتيجة لوفاة شابين أردنيين ، بحادثين منفصلين، أحدهما في إربد والآخر في الرمثا.

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الذينات قي ذمة الله

شهدت محافظة إربد وفاة الشاب مراد الذينات من محافظة إربد ، نتيجة لذبحة صدرية توفي على إثرها ( أنقر هنا).

وقد خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين مناقب الشاب الذينات ، داعين له بالرحمة والمغفرة .

فاجعة في الرمثا

كما شهد لواء الرمثا وفاة الوكيل نواف الذيابات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث دهس مؤسف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية في شارع الأردن فجر الجمعة ( أنقر هنا ) .

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الذيابات، الذي توفي في وظيفته الرسمية، وقدم روحه فداء الواجب الذي كان يقوم به حيث دهسته مركبة مسرعة ولاذ سائقها بالفرار من موقع الحادث.