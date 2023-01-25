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الأربعاء، 25-01-2023 09:01 ص

وفاة شخص تفحماً بالكرك و تسمم 7 أشخاص في عمّان

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الوكيل الإخباري - قالت الرائد نور العبادي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي بالدفاع المدني، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث ابرزها، حريق منزل في منطقة القصر، بمحافظة الكرك، ونتج عن الحريق وفاة شخص تفحماً.

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وأشارت العبادي، خلال تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاربعاء، إلى أنه تم تعليل سبب الحادث وجود تماس كهربائي، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الكرك.


وأضافت العبادي أنه تم التعامل مع تسمم 7 أشخاص من عائلة واحدة، في منطقة الياسمين بالعاصمة عمان.


وبينت إلى أن التسمم جاء بسبب تناول أطعمة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 


 




 

 


 

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