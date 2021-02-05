الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 05-02-2021 11:40 ص

وفاة شخص حاول انقاذ 3 مفقودين جرفتهم السيول في الرويشد

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد فجر اليوم بمحاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة اشخاص (بحسب البلاغ) في منطقة الرويشد (بعد سد برقع) وتحركت فرق البحث والانقاذ للمكان وباشرت عمليات البحث والتمشيط للمنطقة .

واضاف الناطق الاعلامي انه عُثر على جثة تعود لاحد الاشخاص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين انه شقيق احدهم .

واكد الناطق الاعلامي ان فرق البحث والانقاذ من الدفاع المدني ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة وبمساندة من طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية.

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