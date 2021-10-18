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الإثنين، 18-10-2021 10:27 ص

وفاة شخص وإصابة آخر إثر انهيار اتربه في عمان- صور

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الدولي في الدفاع المدني تعاملت فجر اليوم مع بلاغ يفيد بوجود شخصين تعرضا لحادث انهيار أتربة وحجارة داخل مغارة بمنطقة أبو علندا، حيث عملت تلك الفرق على تحريرهما من تحت الردم، باستخدام أحدث المعدات المتخصصة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث والتي كان لها الأثر الكبير في إنقاذ أحدهما والذي أصيب بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، ووفاة الآخر نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في الجسم،

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واضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى البشير الحكومي ، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

 



 

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