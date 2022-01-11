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الثلاثاء، 11-01-2022 10:25 م

وفاة شخص وإصابة اخر بانهيار مغارة في إربد

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق  المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت عصر اليوم مع بلاغ يفيد بوجود شخصين تعرضا لحادثة انهيار أتربة وحجارة داخل مغارة بمنطقة الطره حوصرا بداخلها.

واضاف ان الفرق بذلت جهودا كبيرة قادت لتحريرهما من تحت الردم، وقدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، حيث نجم عن الحادثة وفاة احدهما بعد اصابته اصابة بليغة واصابة آخر تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج. وتم فتح تحقيق بالحادثة.

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