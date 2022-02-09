وفاة شخص وإصابة زوجته إثر حريق شقة في المقابلين

الوكيل الاخباري - قال ضابط غرفة عمليات الدفاع المدني الملازم١ عبدالله السعودي بأنه تم التعامل مع ١٥١٢ حالة إسعافية و ١١٣ حالة إنقاذ بالإضافة ل٣١ حالة إطفاء وتعقيم ٤٢٣١ مركبة ومنشأة خلال ال٢٤ ساعة الماضية في مختلف مناطق المملكة.

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ومن ضمن الحالات التي تعاملت معها أجهزة الدفاع المدني والاسعاف، قال السعودي إنه تم التعامل مع حادثة حريق في منطقه المقابلين بشقة سكنية نتج عنه وفاة شخص إثر حروق بالغة وأصيبت زوجته، وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الشقق المجاورة وتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق.



ودعا السعودي المواطنين إلى ضرورة انتهاج سلوك وقائي سليم والحرص خلال فترة المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة، والاستخدام الأمثل لوسائل التدفئة والانتقال إلى الأماكن المرتفعة والقيادة بشكل سليم على الطرقات وعدم المجازفة في قطع الشارع خلال ارتفاع منسوب المياه.