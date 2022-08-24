وفاة طفلة إثر سقوطها ببركة سباحة في الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام (من جنسية عربية ) غرقاً بعد أن سقطت في بركة سباحة فجر اليوم خلال تواجد ذويها في إحدى المزارع بمنطقة العالوك في الزرقاء .



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعافها إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي إلا أنها فارقت الحياة .



وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة ، وفق المصدر .

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