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الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 24-08-2022 11:55 م

وفاة طفلة إثر سقوطها ببركة سباحة في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام (من جنسية عربية ) غرقاً بعد أن سقطت في بركة سباحة فجر اليوم خلال تواجد ذويها في إحدى المزارع بمنطقة العالوك في الزرقاء .

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعافها إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي إلا أنها فارقت الحياة .

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة ، وفق المصدر .

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