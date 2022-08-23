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الثلاثاء، 23-08-2022 02:41 م

وفاة طفلتين غرقاً ببرك سباحة في العقبة والموقر

غرق


الوكيل الاخباري - توفيت طفلتان غرقاً في برك سباحة ،خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحادثين منفصلين، الأول داخل منتجع سياحي في العقبة، والثاني، داخل مزرعة خاصة في لواء الموقر، جنوب عمان.اضافة اعلان

 
وأكد مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" ان حادثة العقبة، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، بعد أن سقطت في بركة سباحة، داخل منتجع، مساء أمس الإثنين.
وبين المصدر أن كوادر الدفاع المدني تواجدت بمكان الحادث، وتم إسعاف الطفلة ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة. 
وفي الحادث الثاني، توفيت طفلة، تبلغ من العمر 8 أعوام، غرقاً بعد أن سقطت في بركة سباحة خلال تواجدها في "شاليه" بمنطقة الموقر.
 
وقال مصدر أمني إنه تم إسعاف الطفلة إلى مستشفى التوتنجي، إلا أنها فارقت الحياة، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاُ بالحادثة.
 
وعم الحزن مواقع التواصل الإجتماعي بعد وقوع هذين الحادثين، وسط تفاعل المواطنين، ودعواتهم بضرورة الإنتباه أكثر للأطفال خلال الرحلات، وضرورة توفير متطلبات السلامة العامة في المنشآت السياحية في المملكة.

 




 

 


 

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