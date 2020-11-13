وفاة طفل بمخيم الزعتري اثر حريق بثلاثة كرفانات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، ان كوادر الإطفاء والإسعاف/ الدفاع المدني تعاملت مساء امس مع حريق شب في ثلاثة كرفانات داخل مخيم الزعتري.



وبين انه نتج عن الحريق وفاة طفل اثر تعرضه لحروق واصابة اثنين اخرين بضيق في التنفس اثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى المستشفى وحالة المصابين العامة متوسطة.

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