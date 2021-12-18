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السبت، 18-12-2021 09:08 ص

وفاة طيار الملك الراحل الحسين الكابتن الطيار جهاد ارشيد

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الوكيل الإخباري - ببالغ الحزن والأسى تنعى عائلة آل ارشيد خاصة وعشائر المقدادية عامة في المملكة الاردنية الهاشمية وفلسطين فقيدهم المرحوم الكابتن الطيار جهاد سليمان ارشيد (ابو يزن) زوج السيدة الفاضلة مها محمد محمود ارشيد ووالد الكابتن يزن والمهندس يزيد والفاضلة ماجدة.اضافة اعلان


وسيشيع الجثمان الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد الكاظم في دير غبار الى مقابر وادي السير يوم السبت الموافق 18-12-2021.

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة الا بالله.

انا لله وانا اليه راجعون

ونظراً للظروف الراهنة يستقبل العزاء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وجزاكم الله خيراً 0795366664

يذكر أن المرحوم من أعمدة الدولة الاردنية الهاشمية الذي خدم المملكة الاردنية الهاشمية منذ انضمامه كطيار حربي في سلاح الجو الاردني ومرافق طيار لجلالة المرحوم الملك حسين رحمة الله في الستينات وكان ايضا طيار خاص للمرحوم الشيخ زايد ال نهيان رحمه الله وطيار خاص لجلالة المرحوم الملك حسين بن طلال.

وكان من مؤسسين الملكية الأردنية وعمل فيها لعقود وساهم في تطويرها حيث عمل فيها كمدير للعمليات الجوية وكما عمل مديرا لسلطة الطيران المدني وخبير تدريب دولي في العديد من الدول ومنظمة الطيران الدولي.

 




 

 


 

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