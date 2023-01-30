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الإثنين، 30-01-2023 09:11 ص

وفاة عشريني بحادث تدهور وصدم في عمّان

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الوكيل الإخباري - توفي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ، إثر حادث تدهور وصدم مركبته بعامود كهرباء، بعد الدوار الثامن باتجاه جسر النهضة في العاصمة عمان، يوم أمس الأحد.

وقال مندوب غرفة عمليات إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام ،اليوم الاثنين، إن رقباء السير في الميدان وضمن الفحص الفني تم تعليل سبب الحادث بتغيير السائق للمسرب بشكل مفاجئ والقيادة بسرعة زائدة عن الحد المقرر.

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وبحسب التقرير المروري، تعرّض أحد الأشخاص لحادث دهس أعلى جسر المصطبة على طريق جرش - عمان،  من قبل احدى المركبات، حيث تم اسعافه بواسطة فرق الدفاع المدني الى مستشفى الاميرة هيا العسكري، وحالته العامة متوسطة.


 




 

 


 

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