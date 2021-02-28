وفاة عقل بلتاجي

الوكيل الإخباري - أكد مصدر موثوق ، أن أمين عمان السابق عقل بلتاجي، توفي قبل قليل.

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ونعى أمين عمان الكبرى ، يوسف الشواربة عبر حسابه على "تويتر" ، بلتاجي ، وجاء في النعي:

” بصادق مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل قامة وطنية كبيرة وعمدة عمان السابق الأخ الكبير المرحوم عقل بلتاجي رحمه الله ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اسرته الكريمه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

وتالياً السيرة الذاتية لـ"بلتاجي":



الاسم : عقل بلتاجي



مكان وتاريخ الولادة : غزة 1941م



درس الثانوية العامة في مدرسة الفردنز في رام الله.



حصل على الدبلوم في التعليم من كلية الفردنز عام 1959و درس فيها حتى عام 1961.



الخبرة العملية:



رئيس مجلس ادارة مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير



وزير السياحة 1997



امين العاصمة عمان 2013



مستشار جلالة الملك الديوان الملكي الهاشمي 2004-2005.



رئيس مجلس المفوضين /سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2001-2004.



النائب الأعلى للرئيس التنفيذي / المدير العام لخدمات المسافرين والمطارات 1969-1976.



مسؤول العلاقات الحكومية في مشروع تطوير المطارات / وزارة الدفاع السعودية الظهران / المملكة العربية السعودية 1967-1969.



المساعد التنفيذي في مدارس ارامكو للسعوديين 1962-1967.



المساعد التنفيذي في شركة الزيت العربية الامريكية ( ارامكو) 1962-1967.



عضو مجلس الاعيان الحادي والعشرون.



عضو مجلس الاعيان الثاني والعشرون.



عضو مجلس الاعيان الثالث والعشرون.



عضو مجلس الاعيان الرابع والعشرون.



عمل في البنك العربي لمدة شهر.



عمل في الملكية الاردنية وتدرج في عدة ادارات حتى عام 1975م.



شغل مركز نائب المدير الاول لمدير عام الملكية الاردنية.



يعتبر اول عربي يحصل على لقب نائب رئيس المنظمة العالمية لخدمات وتموين الطائرات.

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