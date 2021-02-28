الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إرادة ملكية سامية بقبول استقالة المبيضين والتلهوني

رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

التربية لـ الوكيل : تقييم جديد للمدارس يؤدي الى اغلاقها فوراً والتحول للتعلم عن بُعد

وفاة عقل بلتاجي

بعد شكوى لبرنامج الوكيل ... هيئة النقل البري تؤكد الالتزام

الخصاونة يطلب من وزيرين تقديم استقالتيهما

حادث مؤلم بالرصيفة .. وفاة سائق باص روضة

الصحة توضح لبرنامج الوكيل سبب تأخير تسليم الرواتب للمتدربين

تحديد أوزان الورقة الامتحانية لطلاب التوجيهي

أسعار الذهب الأحد 28/2/2021

الأحد، 28-02-2021 11:40 ص

وفاة عقل بلتاجي

f98e4049-e95a-48bc-9b91-3b7e69f375cb
عقل بلتاجي


الوكيل الإخباري - أكد مصدر موثوق ، أن أمين عمان السابق عقل بلتاجي، توفي قبل قليل.

اضافة اعلان
 

ونعى أمين عمان الكبرى ، يوسف الشواربة عبر حسابه على "تويتر" ، بلتاجي ، وجاء في النعي: 

 

” بصادق مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل قامة وطنية كبيرة وعمدة عمان السابق الأخ الكبير المرحوم عقل بلتاجي رحمه الله ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اسرته الكريمه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

 

وتالياً السيرة الذاتية لـ"بلتاجي":

الاسم : عقل بلتاجي

مكان وتاريخ الولادة : غزة 1941م

درس الثانوية العامة في مدرسة الفردنز في رام الله.

حصل على الدبلوم في التعليم من كلية الفردنز عام 1959و درس فيها حتى عام 1961.

الخبرة العملية:

رئيس مجلس ادارة مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير

وزير السياحة 1997

امين العاصمة عمان 2013

مستشار جلالة الملك الديوان الملكي الهاشمي 2004-2005.

رئيس مجلس المفوضين /سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2001-2004.

النائب الأعلى للرئيس التنفيذي / المدير العام لخدمات المسافرين والمطارات 1969-1976.

مسؤول العلاقات الحكومية في مشروع تطوير المطارات / وزارة الدفاع السعودية الظهران / المملكة العربية السعودية 1967-1969.

المساعد التنفيذي في مدارس ارامكو للسعوديين 1962-1967.

المساعد التنفيذي في شركة الزيت العربية الامريكية ( ارامكو) 1962-1967.

عضو مجلس الاعيان الحادي والعشرون.

عضو مجلس الاعيان الثاني والعشرون.

عضو مجلس الاعيان الثالث والعشرون.

عضو مجلس الاعيان الرابع والعشرون.

عمل في البنك العربي لمدة شهر.

عمل في الملكية الاردنية وتدرج في عدة ادارات حتى عام 1975م.

شغل مركز نائب المدير الاول لمدير عام الملكية الاردنية.

يعتبر اول عربي يحصل على لقب نائب رئيس المنظمة العالمية لخدمات وتموين الطائرات.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
222 (1)

تعرف على السيرة الذاتية لوزيري الداخلية والعدل المكلفين

1020181614177810978690

إرادة ملكية سامية بقبول استقالة المبيضين والتلهوني

220212113148761790856

رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

1592153265538-copy-copy (1)

وزير العدل يوجه رسالة بعد تقديم استقالته

بلدية-معان-780x470

معان: تنفيذ مشاريع طرق بقيمة 4.5 مليون دينار

1614505675351

وزير البيئة يوعز بتطوير آليات العمل بمكب نفايات سواقة