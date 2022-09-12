الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

دولة عربية ضمن أفضل 10 دول بالعالم

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

الهواري: 38 ألف طبيب سيتخرج خلال 6 سنوات المقبلة

وزير العمل: لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

الإثنين، 12-09-2022 11:39 ص

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

cd5f7f3dc0ff16233a4bb5ed96df219a


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توفيت اليوم الاثنين، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً متأثرة بإصابتها بالرصاصة التي أطلقها عليها والدها، في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء، الجمعة الماضية. اضافة اعلان

 
وقال مدير مستشفى السلط الدكتور رامي أبو رمان، لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم إجراء عملية للفتاة في الأمعاء أمس الأحد، إثر تعرضها للتسمم غير أنها توفيت متأثرة بإصابتها.
 
وكان قد توفي شقيق الفتاة بذات الحادث الذي أثار الشارع الأردني.
 
وأوقف المدعي العام بوقتٍ سابق المتهم بقتل أحد أبنائه وإصابة آخر إضافة إلى إصابة ابنته بعيار ناري لمدة أسبوعين، بتهمة القتل العمد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A1569

الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الملك 4

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام

306845456_388537886786785_8437838462804650439_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

download

الزرقاء: محاضرة عن الديون العالمية بين الحاضر والماضي

9202210223044821160105 (1)

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-16 at 12.35.28 PM

الفراية وكومان يبحثان التعاون الأمني العربي المشترك

FaRJxbaXkAI0pMA

الصفدي لنظيره البحريني: أي طرح غير حل الدولتين "تنظير عبثي"

WhatsApp Image 2022-08-16 at 11.02.37 AM

الهواري: نسعى لتغذية النساء في سن الإنجاب وصغار الأطفال

820221011334225467281

بيئة وادي الأردن توزع حاويات مُعلقة على المواقع السياحية

62fa41eeab01a

إطلاق ملتقى أنا أشارك لدمج الشباب الأردني في العمل السياسي

w

الملكة تطلع على خدمات حاضنة “ليـڤ-إنـك الأردن” للإبداع