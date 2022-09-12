وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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توفيت اليوم الاثنين، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً متأثرة بإصابتها بالرصاصة التي أطلقها عليها والدها، في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء، الجمعة الماضية.وقال مدير مستشفى السلط الدكتور رامي أبو رمان، لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم إجراء عملية للفتاة في الأمعاء أمس الأحد، إثر تعرضها للتسمم غير أنها توفيت متأثرة بإصابتها.وكان قد توفي شقيق الفتاة بذات الحادث الذي أثار الشارع الأردني.وأوقف المدعي العام بوقتٍ سابق المتهم بقتل أحد أبنائه وإصابة آخر إضافة إلى إصابة ابنته بعيار ناري لمدة أسبوعين، بتهمة القتل العمد.