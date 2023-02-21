الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 09:33 ص

وفاة فتاة واصابة سيدتين بحادثي دهس في عمّان

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الوكيل الإخباري - توفيت فتاة وتعرضت سيدتين لاصابات مختلفة، مساء أمس الاثنين، إثر حادثي دهس الأول في منطقة ناعور على طريق أم البساتين والثاني في منطقة سحاب.

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وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني في التقرير اليومي عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة ناعور، تسبب بدهس فتاتين واصطدام المركبة بشجرة.

وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة إحدى الفتاتين، وتم نقل الاخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي حادث منفصل، تعرضت سيدة في منطقة سحاب لحادث دهس، تم نقلها إلى الى المستشفى ومتابعة حالتها الصحية.


 




 

 


 

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