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الأحد، 01-11-2020 05:58 م

وفاة فني صعقاً أثناء إيصاله الكهرباء لأحد المشتركين

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الوكيل الاخباري - ذكرت شركة توزيع الكهرباء أن موظفاً فنياً من كوادرها توفي اليوم الأحد بعد تعرضه لصعقة كهربائية بينما كان يقوم بإيصال التيار لاحد المشتركين في منطقة الشونة الجنوبية.
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ووفق بيان للشركة فإن الفني كان يقوم بإيصال التيار الكهربائي لأحد المشتركين، إلا أن العبث في الشبكة والأسلاك الموصولة بطريقة غير شرعية تسببت بحادث الصعق ما أدى إلى وفاته. وحذرت الشركة في بيانها من خطورة مواصلة البعض لاستجرار التيار الكهربائي وأن يتوقفوا عن تلك الطرق غير المشروعة لما تشكله من خطر على سلامتهم وسلامة موظفي الشركة

 




 




 

 


 

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