الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 12:29 ص

وفاة مطلوب عند محاولة القبض عليه في منطقة صويلح

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي مساء يوم امس وردت معلومات حول مكان وجود شخص مطلوب بقضية التدخل بالقتل وبحقه حكم بعشر سنوات ومتابع منذ فترة في منطقة صويلح .

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حيث تم التحرك للمكان لالقاء القبض عليه وقام ذلك الشخص المطلوب عند محاولة تفتيش المنزل بالقاء نفسه من احدى شرف المنزل محاولاً الفرار وتم اسعافه للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة .


واضاف الناطق الاعلامي ان ذوي ذلك الشخص قاموا برشق الحجارة باتجاه القوة الامنية وتم التعامل معهم وضُبط عدد منهم وفتح تحقيق في الحادثة.


 




 

 


 

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