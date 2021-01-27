وفاة موظف حكومي أثناء عمله في عمان

الوكيل الإخباري - توفي أيمن اسعد عطا حسن ، الموظف الذي يعمل في شؤون الصرف الصحي ، في وزارة المياه والري بالعاصمة عمان ، وذلك إثر نوبة قلبية حادة أثناء تأديته وظيفته.
وينعى ببالغ الحزن والأسى والحسرة وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، الموظف ، على وقع صدمة زملائه وعائلته ومحبيه ، حيث توشّحت صفحات العديد منهم بالسواد ، داعين له بالرحمة والمغفرة، وان يُلهم الله -عزّوجل- عائلته الصبر والسلوان .
واستذكر كثيرون مناقبه الحميدة ، ومحبته للآخرين ، ومدى مساعدة لمن حوله .
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