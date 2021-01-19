وفاة نزيل من مركز اصلاح وتأهيل سواقة

الوكيل الاخباري - توفي اليوم الثلاثاء نزيل من مركز إصلاح وتأهيل سواقة في العقد السادس من عمره بمستشفى الكرك الحكومي، اثر جلطة قلبية حادة وفق مصدر طبي.

اضافة اعلان



وقال مدير طب اقليم الجنوب الدكتور حسن الهواري إن النزيل توفي داخل غرفة العناية الحثيثة في مستشفى الكرك الحكومي على أثر جلطة قلبية حادة، لافتا الى انه تم تشريح الجثة من لجنة طب شرعي الجنوب، وتبين ان سبب الوفاة هو احتشاء عضلة القلب واعتلالها، وان الجثة خالية من اي آثار لشدة أو عنف أو إصابات خارجية او داخلية.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





