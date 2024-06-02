الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مهـلة لنهاية الشهر... هام من السلطات المصرية للأجانب المقيمين

قفزة على درجات الحرارة .. طريقة لتهوية المنزل بلا مكيف

الخدمات الطبية: إغلاق الملفات الطبية لأصحاب بطاقات التأمين المنتهية اعتباراً من اليوم

الكويت: صباح خالد الحمد ولياً للعهد

اعتصام لأصحاب مكاتب العاملات أمام وزارة العمل

وفاة وإصابتان بحادث تدهور في الطفيلة

شراب صباحي دافئ يقضي على الكوليسترول الضار

%5.7 ارتفاع حمل النظام الكهربائي في 2023

240 يوماً من العدوان .. آخر مستجدات الحرب المستعرة على قطاع غزة

سعر غرام الذهب 21 في الاردن اليوم الاحد

الأحد، 02-06-2024 08:50 ص

وفاة وإصابتان بحادث تدهور في الطفيلة

120232691111156771957


الوكيل الاخباري- قال مندوب إدارة السير كفاح الهزايمة إن مجموعات السير المنتشرة منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق الرئيسية والفرعية تعاملت مع بعض الحوادث والعوائق المرورية.

وبين النقيب كفاح الهزايمة خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام انه تم التعامل مع مركبة معطلة داخل نفق دوار الداخلية للسير القادم من جهة شارع الاستقلال.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث بين مركبتين بالقرب من اشارات الثامن للسير القادم من دوار الشعب ولا يوجد اصابات.

وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة ضمن اختصاص محافظة الطفيلة  وتحديدا منطقة الحسينية نتج عنه وفاة وإصابتين.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع انسكاب خلاط اسمنت على جسر الأمير هاشم وتم التعامل مع الاثر المروري وازالة جميع العوائق بالموقع.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641ac98e4aedd

مواطنون ينتظرون تعليمات تنظيم الطاقة المتجددة لتركيب "أنظمة التوفير"

الخدمات

الخدمات الطبية: إغلاق الملفات الطبية لأصحاب بطاقات التأمين المنتهية اعتباراً من اليوم

1-85

اعتصام لأصحاب مكاتب العاملات أمام وزارة العمل

0L5A8804

%5.7 ارتفاع حمل النظام الكهربائي في 2023

عمل2

هام للباحثين عن عمل .. فرص شاغرة بتخصصات عدة

8

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة اليوم

أخبار متعلقة
5202429182157337249663

تنويه هام من الامن العام بشأن مخالفات السير

52024219050152593342

وفاة و 10 إصابات بحوادث سير متفرقة في المملكة

إدارة السير 2

السير: تدهور مركبة وصدمها بعامود كهرباء على نزول المصدار

image-13

6 إصابات بحوادث سير متفرقة في عمان

G9s5BLKHE09g5BxXahrB1atejzBszTOAzXou5XWO

تدهور مركبة في شارع الجامعة الأردنية

الدفاع المدني 4

حادث سير في طبربور - صور