وفاة وإصابتان بحادث تدهور في الطفيلة

الوكيل الاخباري- قال مندوب إدارة السير كفاح الهزايمة إن مجموعات السير المنتشرة منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق الرئيسية والفرعية تعاملت مع بعض الحوادث والعوائق المرورية.



وبين النقيب كفاح الهزايمة خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام انه تم التعامل مع مركبة معطلة داخل نفق دوار الداخلية للسير القادم من جهة شارع الاستقلال.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث بين مركبتين بالقرب من اشارات الثامن للسير القادم من دوار الشعب ولا يوجد اصابات.



وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة ضمن اختصاص محافظة الطفيلة وتحديدا منطقة الحسينية نتج عنه وفاة وإصابتين.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع انسكاب خلاط اسمنت على جسر الأمير هاشم وتم التعامل مع الاثر المروري وازالة جميع العوائق بالموقع.



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