الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل عدة وسط خان يونس

الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأربعاء

وفاة وإصابتان بحوادث متفرقة على طرق خارجية

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

فيديو - صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات ومحيطها

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفض معدلات الفائدة قريباً

مدعوون للمقابلات الشخصية في الصحة - أسماء

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

الخميس، 22-02-2024 08:03 ص

وفاة وإصابتان بحوادث متفرقة على طرق خارجية

1677045106


الوكيل الإخباري - توفي شخص فجر اليوم، إثر حادث صدم و تدهور مركبة، وقع على طريق وادي عربة منطقة غور الحديثة، تم نقلها إلى مستشفى غور الصافي الحكومي. اضافة اعلان


وقال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي قرب محطة الأبيض الأمنية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، تم نقلهما من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وبيّن أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، وقع على طريق إربد - عمّان، قرب محطة سيل جرش الأمنية، ولم ينتج عن الحادث إصابات. 

وأضاف الحراحشة، أنه تم تعليل أسباب الحوادث، بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ. 

ونوه إلى أنه تم ضبط عدد من سائقي المركبات الذين كانوا يقودون بسرعات عالية، حيث تم ضبط سائق كان يقود مركبة بسرعة 100 - 207 كم/ ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، وضبط سائق آخر يقود مركبة بسرعة  100-  166 كم / ساعة على ذات الطريق، كما تم ضبط سائق يقود بسرعة 100 - 161 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22024217448595333963

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأربعاء

عمل2

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

M63A0720

مدعوون للمقابلات الشخصية في الصحة - أسماء

الأمن العام

الامن العام : العثور على جثة في وادي بإربد

الدفاع المدني 4

وفاة شخص بانهيار داخل مصنع في عمان

888

تنويه من الافتاء الاردنية حول إعلان بداية رمضان

أخبار متعلقة
ق46464646464646464646464646464646464646464646464646464646-761zpmu9fnbxde8mjglonl1b39hgwd365uusuc1x0t8

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

120231210148133834220

إغلاق جزئي مؤقت على طريق ناعور - العدسية بسبب تدهور تريلا

120242481825369674334

3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة شخص و6 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

120242581627731091857

4 إصابات بتدهور مركبة على طريق الممر التنموي

120241491547214147419

10 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية