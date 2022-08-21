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الأحد، 21-08-2022 09:47 ص

وفاة واصابة بحادث تصادم قبل جسر الطنيب

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الوكيل الإخباري - قال الملازم يزن شطناوي، من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن حركة السير على مداخل العاصمة عمّان نشطة مع بداية الأسبوع، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي معوقات على الطرقات الخارجية حتى الآن.

وبيّن شطناوي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم التعامل خلال 24 ساعة مع حادث تصادم بين مركبتين، وقع على طريق الـ 100 قبل جسر الطنيب، نتج عنه وفاة وإصابة، وتم تعليل الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة للمركبات. 

وأشار إلى أنه تم على ذات الطريق ضبط مركبة تسير بسرعة 100-180 كم/ساعة.

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ودعا شطناوي السائقين إلى أخذ كل احتياطات السلامة المرورية واتباع تعليمات الدوريات المنتشرة على الطرقات. 

 




 

 


 

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