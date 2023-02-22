وفاة واصابتان بحادث تصادم على طريق وادي عربة

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدد من الحوادث والمخالفات المرورية المختلفة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة الماضية، وكان أبرزها حادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة نتج عنه وفاة شخص واصابة شخصين.

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وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية إن حادث تصادم بين مركبتين وقع على طريق وادي عربة الغربي وتحديدا في منطقة رحمة ، نتج عنه وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين وحالتهما العامة متوسطة، حيث أخلت كوادر الدفاع المدني الوفاة والمصابين إلى المستشفى.



وكما وقع فجر اليوم حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي تحديدا عند منطقة ضبعة باتجاه الجنوب، ونتج عن الحادث إصابة شخص وتم اسعافه ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، ورفع الأثر المروري عن الطريق .

