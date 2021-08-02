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الإثنين، 02-08-2021 04:46 م

وفاة وافد وإصابة اخر بانهيار في صويلح

الأمن العام


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع بلاغ ورد لغرفة العمليات والسيطرة، يفيد بتعرض عاملين وافدين للمحاصرة إثر انهيار غرفة بويلر مستقلة تتبع لإحدى العمارات بمنطقة صويلح.

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وحصل ذلك أثناء قيامهما بأعمال الهدم للغرفة، بدورها وصلت فرق الدفاع المدني لموقع الحادث وعملت على إخراجهما من تحت الأنقاض، وكانت حالة أحدهما وفاة والآخر كسور في الجسم، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب
ونقله وإخلاء المتوفى إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية، والإصابة قيد العلاج.


 




 

 


 

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