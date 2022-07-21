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الخميس، 21-07-2022 08:55 ص

وفاة و21 اصابة بحوادث السير في الأردن خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - توفي شخص وأصيب 21 آخرون إثر حوادث السير المختلفة التي وقعت في الأردن خلال 24 ساعة الماضية.

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وأفاد التقرير المروري اليوم الخميس، أن الإدارات المرورية تعاملت مع 294 حادثاً في العاصمة عمان.


منها 278 أضرار مادية و16 اصابة متوسطة وخفيفة وحالة وفاة سجلت ضمن اختصاص منطقة شرق عمان، كما سجل في باقي المحافظات 125 حادثا منها 120 أضرار مادية و5 إصابات متوسطة ، حيث تم إسعاف جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وازالة الأثر المروري.

وضبطت فرق الدوريات الخارجية حدث 16 عاما كان يقود مركبة عكس اتجاه السير على طريق الموقر، حيث تم التحفظ على المركبة وتحويل الضبط إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأهابت الإدارات المرورية بالسائقين ومستخدمي الطريق ، بضرورة الانتباه خلال المسير في ظل درجات الحرارة خاصة وقت الظهيرة، وفي حال الشعور بالتعب عليهم أخذ قسط من الراحة أو طلب المساعدة من أي دورية قريبة او الاتصال على رقم الطوارئ 911.


 




 

 


 

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