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الثلاثاء، 28-03-2023 10:50 ص

وفاة و4 إصابات بحوادث متفرقة في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر إدارة السير مع 3 حوادث متفرقة في محافظة الزرقاء خلال 24 ساعة، نتج عنها وفاة و4 إصابات متوسطة.اضافة اعلان


وقال النقيب موفق الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إن هناك حادث تدهور مركبة في منطقة حي الزواهرة نتج عنه وفاة وإصابتين بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وحادث تصادم آخر وقع بين مركبتين بسبب تجاوز الإشارة الضوئية حمراء في شارع 16 ونتج عنه إصابة متوسطة.

وبين الخطبا أن الحادث الثالث تمثل في حادث تصادم وانقلاب مركبة بسبب مخالفات وقواعد المرور وتجاوز السرعة المطلوبة نتج عنه إصابة متوسطة.


 




 

 


 

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