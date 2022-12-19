وفاة و6 إصابات بحوادث دهس وتدهور وتصادم خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مساء أمس الأحد، في محافظة البلقاء، مع حادث دهس، نتج عنه وفاة شخص.

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وأشار الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إلى أنه تم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل سائق المركبة.



وفي حادث آخر، قال إنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق المفرق - الحميدية، ما أدى إلى إصابة السائق، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل خاطئ.



وأضاف أنه التعامل مع حادث تصادم على طريق المطار / شارع الخدمات، ونتج عنه 5 إصابات، وكان سبب الحادث المسير بعكس السير.

