وفاة 21 صيدلانيا بكورونا منذ بدء الجائحة

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الصيادلة المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة إلى 21 صيدلاني وصيدلانية، وذلك بعد أن تم تسجيل 3 وفيات خلال الأيام الماضية.

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وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني في بيان صحفي الأربعاء، إن 19 حالة وفاة كانت لصيادلة، وحالتي وفاة لصيدلانيتين.



وأضاف أن الصيادلة يقفون في الخطوط الأولى إلى جانب الكوادر الصحية التي تحارب فيروس كورونا.



وطالب نقيب الصيادلة بزيادة أعداد الصيادلة العاملين في القطاع العام لمعالجة النقص بأعدادهم في وزارة الصحة، والتخفيف من الضغط الهائل الواقع عليهم.



