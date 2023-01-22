وفاتان بحادثين منفصلين في عمان ومأدبا

الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الخطاطبة من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبرزها حادث تدهور واصطدام مركبة في عمّان، منطقة وسط البلد، نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر 66 عاما.

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وبيّن الخطاطبة، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه في محافظة مأدبا، منطقة ذيبان، تم التعامل مع وفاة شخص إثر سقوطه عن مقطع صخري، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى النديم.



وفي محافظة جرش/ طريق إربد - عمان، تم التعامل مع حادث تصادم نتج عنه 7 إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف الخطاطبة أنه تم خلال 72 ساعة الماضية التعامل مع 3390 حالة اسعافية مختلفة، إلى جانب التعامل مع 246 حادث إنقاذ و128 حادث إطفاء.