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الخميس، 04-07-2024 08:46 ص

وفاتان بحادثي سير في عمان

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الوكيل الاخباري- أكد الرائد عبدالمجيد زيدان من ادارة السير، إنه تم التعامل  مع حادث سير ما بعد جسر ابو هريرة في منطقة الزهور، نتج عنه وفاة واصابة، والخروج عن المسرب اثر فقدان السيطرة على المركبة بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات.اضافة اعلان


وقال زيدان خلال التقرير المروري الذي يبث عبر اثير "اذاعة الأمن العام"، انه تم التعامل مع حادث سير ما بعد دوار الرسالة في منطقة البيادر لتدهور قلاب وفقدان السيطرة والاصطدام بحاجز اسمنتي بسبب عدم صلاحية المكابح، ونتج عنه وفاة السائق.

من جانبه، كشف النقيب محمد الملكاوي من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث البسيطة التي لم ينتج عنها أي عوائق او اصابات مادية، واقتصرت على الاضرار المادية فقط.

 




 

 


 

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