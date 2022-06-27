وفاتان بحادث تصادم في عمّان

الوكيل الإخباري - توفي شخصان إثر حادث تصادم، وقع مساء أمس الأحد، في شمال العاصمة عمان.

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وقال مندوب ادارة السير الملازم كفاح الهزايمة، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الاثنين، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ سبب وقع الحادث .



وأضافت أن سائق المركبة فقد السيطرة على مركبته وتجاوز الجزيرة الوسطية للمسرب الآخر.