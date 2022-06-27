الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفاتان بحادث تصادم في عمّان

الأمانة: الانتهاء من تجهيز مواقع بيع وذبح الأضاحي خلال أيام

ارتفاع أسعار الخيار محلياً اليوم

55 % نسبة التقدم في مشروع استكشاف الفوسفات شرق المملكة

الاقتصاد الرقمي: 25 مليون دينار رسوم رخصة الجيل الخامس للحزمة الواحدة

54 شخصا يتلقون العلاج في مراكز علاج الإدمان بالمملكة

وفيات الإثنين 27-6-2022

أول قافلة للحجاج الأردنيين برا تنطلق اليوم

حماية المستهلك الفلسطينية تدعو مقاطعة الشراء اليوم

وفاة طفلة إثر انهيار مبنى من 5 طوابق في لبنان

الإثنين، 27-06-2022 09:38 ص

وفاتان بحادث تصادم في عمّان

0L5A1254


الوكيل الإخباري - توفي شخصان إثر حادث تصادم، وقع مساء أمس الأحد، في شمال العاصمة عمان.

اضافة اعلان


وقال مندوب ادارة السير الملازم كفاح الهزايمة، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الاثنين، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ سبب وقع الحادث .

وأضافت أن سائق المركبة فقد السيطرة على مركبته وتجاوز الجزيرة الوسطية للمسرب الآخر.


وشدد الهزايمة على أهمية الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن الهاتف النقال خلال القيادة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
خيار

ارتفاع أسعار الخيار محلياً اليوم

0L5A9569

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

201372316017403

55 % نسبة التقدم في مشروع استكشاف الفوسفات شرق المملكة

download

الاقتصاد الرقمي: 25 مليون دينار رسوم رخصة الجيل الخامس للحزمة الواحدة

article_img743

54 شخصا يتلقون العلاج في مراكز علاج الإدمان بالمملكة

289973782_402412618593760_7831349626951640861_n

أول قافلة للحجاج الأردنيين برا تنطلق اليوم

أخبار متعلقة
154-151703-austrian-mummified-mother-body-hid-year_700x400

وفاة طالبة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في عمّان

0L5A1065

إصابة بحادث تصادم على إشارة الجامعة الهاشمية

thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

حالة البلاد: التحلية خيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن

0L5A1502 - Copy

البنك الدولي: الأردن يواجه تحديات مناخية ترفع الطلب على الطاقة

0L5A0247

مؤتمر صحفي للعمل حول برنامج التشغيل الوطني غدا الأحد

359942_4_1645388742

مجلس محافظة الزرقاء يناقش تحديدات القطاع الصحي