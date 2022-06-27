وفاتان بحادث تصادم في عمّان

الوكيل الإخباري - توفي شخصان إثر حادث تصادم، وقع مساء أمس الأحد، في شمال العاصمة عمان.
وقال مندوب ادارة السير الملازم كفاح الهزايمة، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الاثنين، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ سبب وقع الحادث .
وأضافت أن سائق المركبة فقد السيطرة على مركبته وتجاوز الجزيرة الوسطية للمسرب الآخر.
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وشدد الهزايمة على أهمية الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن الهاتف النقال خلال القيادة.
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