الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 05:32 م

بسبب الضباب الكثيف

وفاتان من مرتبات الجيش إثر تدهور آلية عسكرية

قوات
شعار الجيش العربي


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة /الجيش العربي، أنه وأثناء قيام إحدى الآليات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بجولة تفتيشية روتينية يومية ضمن منطقة المسؤولية صباح اليوم الجمعة، تعرضت الآلية لحادث انزلاق نتيجة صعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

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وبين المصدر المسؤول، وفق الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الأردنية عبر "الفيسبوك"، بحسب رصد "الوكيل الإخباري " ، أن الحادث أدى إلى وفاتين وإصابة ثلاثة آخرين، وتم إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين بواسطة طائرة إخلاء طبي إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم لهم.


وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي، المتوفين وتحسبهم عند الله سبحانه وتعالى، وتعزي ذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، لتؤكد أن الجيش العربي سيبقى درع الوطن وحصنه المنيع يقدم باستمرار أروع صور البطولة والتضحية لينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

 

 

 

 


 




 

 


 

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