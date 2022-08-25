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الخميس، 25-08-2022 09:22 ص

وفاتان و 10 إصابات بحوادث خلال 24 ساعة

نن


الوكيل الإخباري - توفي شخصان، صباح اليوم الخميس، إثر حادثي سير منفصلين، على طرق خارجية في المملكة.

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وبيّن مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم تعليل الحادثين لتغيير المسرب بشكل مفاجئ، والانشغال بمشتتات الانتباه.


وأضاف المندوب، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث ، كان أبرزها حادث سير لمركبة شحن، نتج عنه إصابة 10 أشخاص، بعد أن قام السائق بتحميلهم في الصندوق الخلفي.


وأشار إلى أن الإصابات كانت بين المتوسطة والخفيفة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم مع السائق والمصابين.  

 




 

 


 

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