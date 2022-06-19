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وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

الأحد، 19-06-2022 09:09 ص

وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - توفي شخصين وأصيب 32 آخرين، إثر تسجيل 367 حادثا مروريا مختلفا في جميع مناطق المملكة، خلال 24 ساعة الماضية.

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وأفاد التقرير المروري اليومي الأحد، بتعامل كوادر السير مع حركة نشطة للمركبات على جميع الطرق الخارجية باتجاه العاصمة عمان، مع بداية الدوام الأسبوعي.


وتم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، منها مركبتين تسيران عكس الاتجاه في منطقة شارع الاردن، اضافة الى ضبط 3 مركبات بالرجوع الى الخلف عكس السير ايضا، وذلك بهدف اختصار مسافة من قبل سائقي تلك المركبات، وكما تم ضبط حافلة محملة بـ 11 راكبا زيادة.


 




 

 


 

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