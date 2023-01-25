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الأربعاء، 25-01-2023 09:18 ص

وفاتان و6 إصابات بحادثين منفصلين في معان والمفرق

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الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد الحواتمة، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مساء أمس، مع حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي، منطقة الحسينية، ونتج عنه وفاتان و4 إصابات.

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وأضاف الحواتمة ، خلال التقرير المروري، اليوم الأربعاء، أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة بعد مثلث عرنوس باتجاه المفرق، ونتج عن الحادث إصابتين وحالتهم العامة متوسطة.

 

ونوه إلى أنه تم تعليل سبب الحادث تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

 

ودعا الحواتمة السائقين إلى ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة واتباع قواعد وأولويات السير. 


 




 

 


 

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