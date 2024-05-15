وفا: القبض على مهرب نقل آثار من الأردن إلى فلسطين

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشرطة الفلسطينية ألقت مساء الثلاثاء القبض على مهرب آثار من الأردن وضبطت بحوزته قطعًا أثرية ثمينة في طولكرم.

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وبالتفاصيل، نقلت "وفا" عن الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي أرزيقات قوله إن شرطة السياحة والآثار في طولكرم اكتشفت طريقة تهريب جديدة للآثار بعد القبض على مهرب يحمل قطع أثرية ثمينة ذات قيمة عالية، تم تهريبها من الأردن إلى فلسطين، ونقلها مع سائق عمومي إلى طولكرم، بعد أن أبلغه أن الطرد يحتوي على علبة دواء.



وأكد أرزيقات أنه تم التحفظ على المقبوض عليه والتحرز على المضبوطات لإحالتها لجهة الاختصاص واستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.













