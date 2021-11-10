وفدا من متقاعدي ضريبة الدخل والمبيعات يلتقون مديرها العام

الوكيل الإخباري- قدم الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال لقائه وفدا ضم مجموعة من متقاعدي ضريبة الدخل والمبيعات عرضا حول الإصلاحات والتحديث الذي تشهده الدائرة في جميع المجالات وحول برامج الاصلاح الضريبي التي تعمل الدائرة على تنفيذها كما بين لهم ما تم تحقيقه من انجازات وتطوير في مختلف المجالات .

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وقال الدكتور حسام ابو علي ان الزملاء موظفي الدائرة يعملون حاليا على اكمال بناء ما تم تحقيقه من انجازات من زملائهم المتقاعدين والذين سبقوهم في البناء حتى وصلت الدائرة إلى ما هي عليه من تقدم في شتى المجالات.



واضاف ان المتقاعدين يمتلكون خبرات تراكمية تستوجب استمرار التعاون والتنسيق معهم للاستفادة من هذه الخبرات لما فيه مصلحة الوطن والدائرة والمكلفين.