الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 07:13 م

وفد أردني يزور تونس لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين

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الوكيل الاخباري - وصل إلى العاصمة التونسية، اليوم الاثنين، وفد أردني يضم ممثلين عن وكالات سفر وصحفيين لبحث تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وتهدف الزيارة التي نظمها الديوان الوطني التونسي للسياحة بالتعاون مع الملكية الأردنية إلى التشبيك بين المكاتب والشركات السياحية بين البلدين لزيادة عدد السياحة البينية وفتح وجهات سياحية جديدة خاصة في ظل ما يزخر به البلدين من إرث سياحي وتاريخي مميز.

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