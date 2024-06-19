وفد أردني يطلع على واقع المشهد التكنولوجي في كندا

الوكيل الإخباري - اطلع وفد أردني ممثل عن برنامج "جوردان سورس" التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال مؤتمر تقني ثنائي مصغر جمع بين الأردن وكندا، على واقع وآفاق المشهد التكنولوجي في كندا، وذلك في إطار زيارته إلى كندا مؤخرا.

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وبحث الوفد خلال اجتماعه مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكندي، إمكانيات تسهيل العمل المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الحكومي، وعلى مستوى الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال المعنيين في كلا البلدين.



وبحسب بيان للبرنامج اليوم الأربعاء، ترأس الوفد الأردني، الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، بمشاركة فريق مختص من الوزارة، ومجموعة من ممثلي بعض الشركات الأردنية المتخصصة بتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي، فضلا عن عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وشهد المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكندي، بهدف التعمق في بيئة القطاع في كندا بجميع تفاصيلها، من أجل تحديد فرص التعاون والشراكة المتاحة والواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والابتكار، بالاستفادة من الخبرات والموارد والإمكانات التي تتمتع بها سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين.