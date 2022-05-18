وفد أكاديمي من جامعة بيش الهنجارية يزور الأردنية

الوكيل الاخباري - بحثت نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية، الدكتورة إنعام خلف، مع وفد أكاديمي من كلية الطب في جامعة بيش الهنجارية، اليوم الأربعاء، سُبُل التعاون المشترك في المجالات الطبية والصحية.



وجاء اللقاء على هامش زيارة قام بها الوفد للجامعة تمتد لأسبوع قدّم خلالها ورشة عمل تدريبية في مجالات صحة المجتمعات ما بعد الهجرة بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة، شارك فيها عددٌ من طلبة الكليات الطبية في الجامعة الأردنية، وهم طلبة كلية الطب في السنوات السريرية، طلبة دراسات العليا في الصحة العامة، إضافة إلى طلبة كلية التمريض.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة