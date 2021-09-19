وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل المملكة

الوكيل الاخباري- وصل وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، إلى الأردن، الأحد، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، ضم وكيل الاستخبارات الاتحادية، الفريق أحمد أبو رغيف، لبحث ملفات مشتركة بين البلدين.

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وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان الأحد، إن الغانمي وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى، لـ”بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين”.



وأضافت أن “وزير الداخلية مازن الفراية وسفير جمهورية العراق في الأردن، حيدر العذاري، كانا في استقبال عثمان الغانمي والوفد المرافق له”.

المصدر: أخبار العراق