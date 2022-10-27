وفد برلماني بريطاني يطلع على برامج الضمان

الوكيل الإخباري - اطلع وفد برلماني بريطاني خلال زيارته أمس الأربعاء، مؤسسة الضمان الاجتماعي على برامج الحماية الاجتماعية ومن ضمنها برنامج "استدامة ++".

اضافة اعلان



وأشار مدير عام المؤسسة بالوكالة محمد شريف الزعبي لدى استقباله الوفد الذي ضم ممثلين عن السفارة البريطانية في الأردن ومنظمة العمل الدولية وممثلين عن سفارتي النرويج وهولندا، الى عمق العلاقات بين الأردن وبريطانيا.



وعرض الناطق الإعلامي باسم المؤسسة مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية شامان المجالي للوفد آليات عمل "استدامة ++" وشروط الاستفادة منه والقطاعات والأفراد المستفيدين منه، في حين أشار رئيس لجنة البرنامج محمد عودة ياسين الى أهمية هذا البرنامج في توسعة الشمول في مظلة الضمان الاجتماعي وتنظيم العمالة غير المنظمة.



وبحث الطرفان آليات الشراكة في عدد من المجالات وفرص تطويرها.

وأشار أعضاء الوفد البريطاني إلى أن لجنة التنمية الدولية في المملكة المتحدة تقوم بدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين، بخاصة الأردن الذي استضاف أعداداً كبيرة من اللاجئين لأكثر من عقد من الزمن.



الى ذلك، أكدت المؤسسة أن برنامج "استدامة ++" المدعوم من الجهات المانحة يهدف إلى توسعة الشمول بالضمان والمساهمة بالانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال الوصول لشرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية كافة، موضحةً أن البرنامج ممول من المملكة المتحدة ومملكتي هولندا والنرويج وبتنسيق وإشراف منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث يتم تقديم منافع من خلال دعم الدخل لثلاث دفعات ودعم اشتراكات الضمان بشكل متناقص على مدى (18) شهراً.



وبينت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من البرنامج هي المنشآت العاملة في القطاع الزراعي "الحيازات الزراعية" إضافة إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها (10) عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم، بالإضافة الى العاملين في قطاع السياحة لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين مع التركيز على الأدلاّء السياحيين وسائقي المركبات العمومية.